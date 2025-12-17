小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了

記者蔡維歆／台北報導

命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。

據《鏡週刊》報導，近日王廣德在飯局抖出驚人內幕，命理專家江柏樂的妻子雯雯是他愛情長跑十年的前女友，當時女方還是大學生，王廣德對她很大方，不僅贈送台北天母房產，還稱雯雯是自己人生中少數的「真愛」。但最後因為雯雯母親反對而分開。

命理大師江柏樂（右）和小16歲的妻子雯雯（左）結婚多年，遭地產大亨王廣德爆料自己曾和雯雯有一段10年爺孫戀。（翻攝自江柏樂臉書）

之後雯雯母親透過朋友介紹，尋求命理師江柏樂作法斬桃花，作法後雯雯雖對王廣德情意漸淡，卻轉而愛上江柏樂。其實，江柏樂之前曾分享，剛結婚時為了拴住雯雯的心，對她施展法術，並誇口符咒一直有效，讓老婆只愛他一人。如今根據《壹蘋新聞網》報導，江柏樂聽聞此事一開始很驚訝，直言不知道，之後他看過報導，記者再求證，他則嘆一口氣納悶說：「我真的不知道（這件事），我也不知道他（王廣德）是誰？做什麼的？」對於妻子被捲入此事頗感無奈。

