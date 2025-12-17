小16歲尪露營躲廁所偷吃！安歆澐公開小三長相

娛樂中心／綜合報導

自選秀節目《超級星光大道》出道的藝人安歆澐，2019年與小16歲的國手莊英杰結婚。兩人婚後共同育有一對兒女，安歆澐日前坦言7年婚姻出問題，老公不只偷吃自己的人妻閨密，甚至還對她出手。日前她主動公開撞破老公偷吃的完整始末，透露一次看似親子同樂的多家庭露營行程期間，老公竟然與對方在廁所偷吃亂搞。

安歆澐曾在節目上公開稱讚老公「一夜6次」、體力好。但在兩人結婚7年後，安歆澐日前坦言自己遭老公家暴，在對方多次劈腿後，雙方已經在走離婚程序。安歆澐日前上節目透露老公背著自己出軌人妻閨密半年，並還原攤牌始末。

安歆澐「小16歲國手尪」露營躲廁所偷吃！被騙半年驚覺：第一次就出事

安歆澐日前控訴結婚7年的老公偷吃人妻。（圖／翻攝安歆澐臉書）





安歆澐表示，一切源於幾個家庭的頻繁互動，大家會互約露營、約出去玩，最後還會上門來家裡吃飯。豈料，早在幾個家庭第一天約露營的時候，老公和人妻小三兩個人「就去廁所亂搞」。而安歆澐也分享其實很早就懷疑老公，但一直沒有關鍵鐵證。直到某天凌晨自己剛好在用老公的手機，對方剛好傳訊息詢問：「你在幹嘛？」，而她下意識上滑查看兩人的對話紀錄，發現兩人小心翼翼刪掉不少對話，女方甚至曾傳情趣內衣照。

此外，安歆澐也在節目中怒掀小三的真面目。她老公被抓包偷吃後，一度甩鍋小三，稱對方先開撩、告白。面對老公第一時間有表明雙方都有家庭，小三人妻竟囂張喊：「就算有家庭、有小孩，也不是不能怎樣」。而安歆澐也在現場公開小三長相給來賓們看，眾人看完全氣炸喊：「你認真？」。

