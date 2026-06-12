小21歲女友遭抹黑是擦邊網紅 林俊傑公司回應了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

林俊傑日前出席女友畢業典禮，兩人郎才女貌。（翻攝自林俊傑微博）。（翻攝自林俊傑微博）

金曲歌王林俊傑(JJ)去年底公開認愛小21歲的女友七七，近期更親自出席女方畢業典禮，感情甜蜜，未料兩人不斷被謠言纏身，JJ被爆料與兄嫂鬧翻，七七也被網友傳是擦邊網紅、外圍女，昨七七透過律師發表聲明駁斥傳聞，並強調已完成蒐證提告，將依法追究散布不實言論者的法律責任。對此，林俊傑經紀公司也做出回應。

七七昨透過北京樺天律師事務所發表聲明，表示從去年2月起，網上就出現有心人造謠抹黑七七是擦邊網紅、外圍女、欠錢不還等消息，更有人謊稱是女方同學，透過P圖散布不實訊息，更用非法途徑得到七七和七七爸爸的個人隱私消息，進一步抹黑七七父親是經濟犯等。

廣告 廣告

七七本人也表示，對網路暴力零容忍。七七以本名「劉偲敔」正式向造謠網友發起民事、行政、刑事訴訟，追討公開道歉以及精神損害慰撫金等，絕不姑息。對此，林俊傑經紀公司今回應「案件審理中，以律師事務所公告為準，謝謝關心。」

更多中時新聞網報導

陳怡婷拚拿台語歌后 曾瑋中入圍金曲獎喜噴淚

李成種秀暖男風範 難忘曾在台搭救護車

世足》難民奇蹟 烽火波赫勇敢出擊