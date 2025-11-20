小25歲尪偷吃 還想要「3人行」...妻崩潰開槍

一名60歲的妻子持槍射擊丈夫，造成對方身中多槍倒地。（示意圖／翻攝自pexels）





泰國佛統府昨（19）日發生一起驚人的槍擊事件，一起因三角戀情引發的家庭悲劇浮上檯面。一名60歲的妻子發現35歲的丈夫與前妻舊情復燃，男方甚至提出「三人行」要求，正宮憤而持槍射擊丈夫，造成對方身中多槍倒地。

根據《Thaiger》報導，那空猜西警察局接獲報案，指稱坤凱街道坤凱10巷的一間房屋發生槍擊事件，警方趕到現場後，發現受傷男子為35歲的蘇瑪特（Sumate）。蘇瑪特當時倒臥在摩托車旁，身上和右腿有多處槍傷。警方在現場發現了四枚彈殼，並在摩托車上發現了一件沾滿血跡的襯衫。

一名目擊者告訴警方，槍擊案發生前不久，蘇瑪特曾與他60歲的妻子蘇南（Sunan）發生激烈爭吵。目擊者隨後發現蘇瑪特渾身是血，而蘇南則駕駛一輛白色轎車迅速逃離現場。警方隨後在蘭德發街道找到了蘇南，並在她的車內查獲了手槍。

在警方的審訊過程中，蘇南坦承了槍擊事件，並詳細解釋了她的作案動機。她表示，她與蘇瑪特相戀了六年，且在蘇瑪特入獄的九個月期間，始終不離不棄地照顧他。

然而，蘇瑪特獲釋後，卻開始疏遠蘇南，並與他的前妻重修舊好。蘇南說，當她質問丈夫時，蘇瑪特雖然口頭上道了歉，但卻向她提出了一個極為離譜的要求，希望蘇南能接受三人關係，讓她們兩個女人一起共同生活。

蘇南顯然無法接受這樣背叛與屈辱的要求，最終選擇了極端的方式結束這段關係。泰國刑法第288條指出，「故意殺人罪」可能被判死刑、終身監禁或15至20年刑期。

