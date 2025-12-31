「小36歲未婚妻」傳PO裸照借錢 75歲李龍基曾不離不棄淪老王！認當第三者現況曝光

75歲男星李龍基，2021年公開與小37歲中國籍女友王青霞戀情玩完。（翻攝自微博）

有「TVB御用皇帝」之稱的75歲男星李龍基，2021年公開與小37歲中國籍女友王青霞戀情，不過女方去年涉嫌在香港逾期居留被捕，當時李龍基還癡情的喊「一定等她出獄結婚」，不過如今劇情出現戲劇化的轉折，小女友被爆出早結婚且兒子都已16歲了，讓李龍基今（31日）證實，並含淚認兩人已玩完。

李龍基與小37歲的女友王青霞，愛得轟轟烈烈且高調，還為此與第二任妻子離婚，期間小女友還傳出小產。李龍基2021年公開戀情後，前年（2023年）一度說要註冊結婚，但王青霞突被爆料傳裸照調情借錢、與美國海軍論及婚嫁、學歷造假等爭議，最終因逾期居留被判刑。

不離不棄小36歲未婚妻竟淪老王？

據《星島頭條》報導，李龍基今年7月手捧60枝粉紅玫瑰迎接女友出獄，並預計年底與王青霞結婚，不過當時有知情人透露，王青霞早在2007年已與一名姓陳的男子結婚，並育有一名現年16歲的兒子，且冬至時更有媒體拍到王青霞疑與丈夫陳姓男子及其母親同桌聚餐。

75歲李龍基認介入婚姻

針對種種流言蜚語，王青霞低調不回應，而李龍基則癡情否認情變，還稱兩人計畫生寶寶，如今劇情出現戲劇化的轉折，李龍基今坦承與王青霞的關係已結束，指王青霞返回內地家鄉後，逐漸疏遠，並於今年冬至分手，也才知道自己是第三者，雙方經溝通後，和平分手，也承諾自己不會做傻事，並提及儘管分手，2人仍會保持聯絡。至於誤當小王是否對王青霞丈夫與兒子感到抱歉，李龍基連回8次「沒有」，強調不知者無罪，並表示會祝福對方。

