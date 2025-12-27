小37歲未婚妻爆瞞婚「兒已16歲」！關鍵證據曝 75歲男星不忍發聲了

記者蔡維歆／綜合報導

75歲李龍基公開認愛小37歲女友王青霞。（圖／翻攝Chris Wong IG）

75歲港星李龍基出演許多皇帝角色，有著「TVB御用皇帝」的封號，2021年他公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日卻有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；12月21日更拍到王青霞在佛山與疑似丈夫及母親一起吃冬至飯。

74歲李龍基和38歲未婚妻王青霞備受關注。（圖／翻攝自微博）

根據《香港01》報導，YouTuber Hugo在網上創立了名為「導遊哥哥」頻道，連月化身偵探追蹤王青霞近況，並發布多支影片針對王青霞，發現她出獄後已回佛山家鄉。另一段影片也詳細列出王青霞已婚的證據，當中包括一名中年男子以及一名年輕人的證件照，背景是白底，以黑字列出王青霞與該名陳姓男子的結婚登記及戶籍資料，顯示二人早在2007年結婚，兒子2009年出生，今年已16歲。

對此李龍基聽聞後表示：「等我了解過後再答覆你。我相信你還有其他照片在手，能不能發多些給我，以便我多了解，感謝你」。而先前網路上也曾瘋傳「王青霞帶46億元港幣潛逃」、「王青霞有私生子」等傳聞，當時李龍基出席「全球華人流行音樂總會」喬遷酒會時坦然回應強調兩人感情很好，呼籲外界不要被惡意謠言誤導，並表示他和王青霞已經達成共識，未來將不再公開回應感情細節，盼外界尊重兩人的私生活。

