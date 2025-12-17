小6女童先天無膝蓋骨！穿鐵鞋跑大隊接力圓夢

生活中心／張予柔報導



台中市北屯區四張犁國小上週六（13日）舉辦85週年校慶暨運動會，會場上出現一幕比奪冠更令人感動的畫面。六年級大隊接力賽中，一名天生缺少左膝蓋骨的女學生宥萱，在全班師生的支持下，接下象徵關鍵的最後一棒，穿著鐵鞋支架努力奔跑，最終順利衝過終點線。這段畫面隨後被校方分享到網路上，引發大量轉傳與討論，不少網友喊道「看到眼眶泛淚」，也讚嘆孩子們與老師選擇放下名次，為彼此留下珍貴的回憶。





宥萱穿著鐵鞋支架，在操場上一步一步向前奔跑，全場師生與家長為她加油吶喊。（圖／翻攝自臺中市北屯區四張犁國民小學臉書）

四張犁國小在臉書粉專分享校慶運動會的精華片段時指出，這是六年級學生在國小階段的最後一場運動會，從畫面中可見，宥萱穿著鐵鞋支架，在操場上一步一步向前奔跑，全場師生與家長齊聲加油吶喊，在完成比賽後，同學們紛紛跑過來迎接她，興奮地和她擊掌、為她獻上掌聲，現場氣氛溫馨感人。校方表示，班級在討論接力棒次時，孩子們決定不在乎名次，只想為彼此留下最難忘的回憶。

宥萱跑完比賽後，同學紛紛向前跟她擊掌，為她獻上掌聲。（圖／翻攝自臺中市北屯區四張犁國民小學臉書）

據《鏡週刊》報導，宥萱天生左腿缺少膝蓋骨，必須依靠鐵鞋支架才能行走。雖然個性活潑、熱愛運動，但過去在跳繩、健康操與運動會項目中，多半只能坐在場邊為同學加油。宥萱的媽媽透露，醫師曾建議在孩子國小畢業後進行截肢手術，因此這次運動會，對宥萱而言格外重要。宥萱媽媽感性表示，感謝師生多年來給予女兒滿滿的關愛與尊重，「就算斷了翅膀，妳還是我的天使」。

影片曝光後，網友紛紛大讚、「我被妹妹感動了，尤其是她的笑容，讓我感受到她的樂天派」。（圖／翻攝自臺中市北屯區四張犁國民小學臉書）

影片曝光後，網友紛紛留言「看著老師和同學們笑著迎向萱萱的那一刻，眼眶紅了，你們真的好棒！」、「我被妹妹感動了，尤其是她的笑容，讓我感受到她的樂天派，她與別人沒有不一樣，別人能做的，她一樣能做得到」、「在我的眼裡她才是第1名」、「這才是最珍貴的教育，全班同學和老師都是台灣最美的風景」。



