小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了

小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。

小禎和Alan。（圖／翻攝自佩甄IG）

小禎的生日宴上許多朋友都到場，Alan突然線上一大束花，小禎馬上湊上去親了一下，畫面相當甜蜜。事後兩人跟大家拍照，朋友們一直起鬨要他們親一下，小禎馬上滿足大家的願望，啄了一下，畫面相當甜蜜。