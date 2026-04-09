小A辣宣布選美生涯將畫下句點 享受過程更勝得獎

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小A辣宣布今年將是最後一次參加國際選美比賽。（臉書）

網紅小A辣於2020年完成性別重置手術，正式展開全新人生階段，也參加了泰國的選美比賽，在美姿美儀的訓練之下，自信更上一層樓。今（9日），她在臉書發文透露，今年將是她最後一次參加國際選美比賽，原因與年齡限制有關。

對於比賽結果，小A辣直言如今已不再執著於名次，反而更珍惜整個準備過程。她表示，從最初的迷惘，到現在清楚理解自己的目標與動機，這個歷程帶來的成長，遠比得獎更具意義。

她也透露，今年將完整記錄備賽歷程，不僅會拍攝過程，甚至會帶攝影團隊前往比賽現場，捕捉每一個重要瞬間。她坦言，能夠找到如此熱愛的事情，連自己都感到意外。

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此外，在完成這次比賽後，小A辣計畫整理相關經驗，分享給有志參加選美的人，包括報名方式與準備方向。她表示，希望透過自身經歷，幫助仍在猶豫的人找到方向，「我會把我知道的都告訴你們。」

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