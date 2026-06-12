小A辣忙挑爆乳比基尼當戰袍 S20音樂節本周登場

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S2O Taiwan主舞台已架設完成，工作人員在LED螢幕投放「晴天娃娃」祈禱放晴。（圖／S2O Taiwan提供）

S2O Taiwa潑水音樂節n將於本週末6月13日、14日在台北大佳河濱公園盛大登場，重磅打造四大音樂舞台，超過100位演出嘉賓，今（12日）再驚喜宣布名列世界百大DJ 的瑞典電音王牌 KAAZE來台演出，網紅小A辣也忙著挑戰袍來火辣亮相。

今年底即將代表台灣參加國際選美比賽的小A辣近日在Instagram搶先曝光今年參加S2O Taiwan的6套戰袍，苦惱該穿哪一件比較適合，每一套比基尼式泳衣都能展現雪白渾圓的水滴球，尺度驚人，立刻吸引大批網友討論。

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她去年在S2O Taiwan現場接受網紅黑男邱比特的專訪影片日前曝光，與網友分享NG的搭訕經驗，「基本很多人都是屬於比較沒有禮貌，我有曾經遇過問我可不可以加個IG，這時就會一直靠近我，他就一直用手機這樣嘟，不要隨便碰觸人家的身體，女生會覺得不舒服。」

目前S2O Taiwan四大舞台已搭建完成，S2O主舞台今（12日）正式曝光，5塊超大面LED螢幕，搭配多個燈光及雷射燈，看起來超有氣勢，今年更首度安裝KISS CAM，歡迎樂迷被捕捉到時大方親吻身邊的伴侶。昨天舞台組特別投影「晴天娃娃」祈求週末有好天氣，中央氣象署已發布「週六降雨趨緩」的好消息，有機會迎來好天氣。泰國S2O總部已抵達台灣驗收舞台情況，更拿起相機拍下這幕可愛的畫面。

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