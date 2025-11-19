小A辣遭嗆「整形浪費錢」！對比照曝光 吐心聲：這筆投資值到不行

娛樂中心／張尚辰報導

小A辣在2020年進行性別重置手術，去年還遠赴泰國代表台灣參加選美比賽。（圖／翻攝自小A辣IG）

台灣知名網紅「小A辣」，最開始憑藉女扮男裝的反差風格打開知名度，2020年決定進行性別重置手術，令不少網友認為他勇氣可嘉，卻也有人認為他花錢整形很浪費錢。對此，小A辣昨（18）日在社群上直球回覆，「抱歉，對我來說，這筆投資值到不行」。

小A辣在IG上曬出整形的前後對比照，指出雖然以前的自己不醜，但很乖、很沒有存在感，讓他照鏡子時，都會忍不住想「這不是我心裡那個女人的樣子」。

看著這張臉，小A辣毫不猶豫的選擇了一件對自己「最老實也最負責任的事」，「我去整形、去調整、去修我在意的地方，不是為了誰，只是想把我心裡的那個樣子做出來，輪廓、眼神、鼻型、臉型，每一個改變，都是我自己選的」。

小A辣曬出整形的前後對比照，直言「這筆投資值到不行」。（圖／翻攝自小A辣IG）

至於有人認為整形浪費錢，小A辣直言「抱歉，對我來說，這筆投資值到不行，它讓我敢看鏡頭、敢站出來、敢做我自己，也讓我明白一件事，『長得怎樣是起點，變成誰是你自己決定的』」。

小A辣強調，整形並不是「換一張臉」，而是把「藏了很久的那個自己『拉出來』」，「而我現在的樣子，我很驕傲，因為這不是天生的，是我努力出來的」。

