小Call為省錢和婆婆同住 因拜拜大吵互嗆「不拜了」老公也嚇傻

小Call自曝婚後因拜拜習俗不同與婆婆有爭執。（高點提供）

小Call近日上高點《震震有詞》錄影，節目中分享與先生為了節省房租、多存積蓄，選擇與婆婆同住，儘管先生的立場多半偏向小Call，但生活習慣的差異，仍舊是婆媳摩擦的根源，而真正引爆衝突的導火線，是家中與家族親戚頻繁的祭拜。

小Call說婆婆是一位虔誠的信徒，家裡不僅逢大小節日都要拜拜，還供奉著三個祖先牌位（其中包含兩個親戚家的祖先）和一尊神明。每次祭拜不僅供品極為豐盛，更需耗費心力折蓮花、元寶。小Call雖然會幫忙準備，但過程相對辛苦，加上親戚常在祭拜後到家中聚會，事後環境也變得雜亂難以收拾。

她表示自己的本意是心疼婆婆年紀已高，光是準備過程就已經十分辛苦，因此多次表達希望「簡化拜拜次數與供品」的想法。今年的重陽節，累積已久的壓力終於爆發。小Call再也忍不住對婆婆大吼：「妳就每個月都在拜拜，每個月2、3次，一年拜個40次！」婆婆聞言也氣到回擊：「哪有40次這麼多，以後不拜了！」隨即甩門回房，讓一旁的老公也看得傻眼，事後，幸好有親戚居中協調，向婆婆溝通，婆婆似乎也慢慢聽進了簡化的建議。

