小Call3個月狂甩 10KG！53→43kg不是靠餓「瘦瘦針＋1神招」連便秘都改善

女藝人小Call（郭怡伶）日前登上《女人我最大》節目，大方分享自己3個月甩肉10KG的瘦身歷程，還隨身帶皮尺量給大家看，22吋腰線直接驚呆全場。她坦言不是靠餓，而是搭配醫師評估、生活調整，一步步瘦下來，整個人線條差超多。

小Call瘦身方法：循序漸進施打瘦瘦針

小Call說，隨著年紀增加，去年突然發現自己腫得像氣球，身高153.5公分卻胖到53KG，上半身特別明顯。今年2月先給醫師完整評估後，才開始施打瘦瘦針，一週1次、慢慢加量。她也提醒，有些人會噁心、掉頭髮，所以一定要循序漸進，降低副作用，讓身體有時間適應。

小Call瘦身方法：每天喝水2000cc

除了瘦瘦針，小Call也超乖照醫師建議，每天喝足2000cc的水。她分享，一開始只是想幫助代謝，沒想到順便解決了困擾很久的便秘問題，整個人消腫超有感。第一個月體重就默默少了2KG，肚子也平了不少，她笑說「原來水真的不能省」。

小Call瘦身方法：高蛋白飲食法

在飲食上，小Call沒有走極端節食，而是把重點放在「多攝取蛋白質」。像是雞胸、魚、蛋、豆製品都會輪流吃，減少精製澱粉和高糖食物。她表示，高蛋白不只比較有飽足感，也能避免掉肌肉，瘦下來線條才不會鬆垮，看起來是緊實不是乾瘦。

醫師提醒「施打瘦瘦針」前需專業評估

歐瀚文醫師也提醒，瘦瘦針並非人人適合，一定要經過醫師評估。有血壓、甲狀腺等問題的人，更要先抽血確認肝、腎功能正常再使用。瘦瘦針只是輔助、算是減肥小幫手，真正能維持身材的關鍵，還是長期的健康飲食與規律運動習慣。

封面&內文圖片來源:TVBS《女人我最大》、IG@little.call

本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章