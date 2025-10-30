小IU戀愛了？「唱出20歲的複雜愛情」 坦認：像卡布奇諾
於2024年以出道曲「Really Like You」歌唱十代純真的初戀、透過第二張單曲「Satellite」詮釋混亂與內在撫慰，並以首張迷你專輯《Flowering》完成成長敘事的創作歌手GYUBIN（朴珪斌），現已攜第三張單曲回歸。
所屬公司 Liveworks Company 的 GYUBIN 今日（28日）推出第三張單曲〈CAPPUCCINO〉，以剛邁入二十歲少女的複雜心情與「愛的矛盾」為主題，正式展開本格活動。
新曲〈CAPPUCCINO〉從清爽吉他riff 與感性鼓點中交織出視聽新風格， GYUBIN將一杯卡布奇諾比喻愛情的多層次情感。她在白色奶泡下藏著濃郁的濃縮咖啡苦味及每口變化的細膩情緒，鮮明傳遞一位欲轉身卻再度被吸引的二十歲少女的真實內心。
更令人矚目的是，本次〈CAPPUCCINO〉邀請全球頂級詞曲創作團隊合作製作：曾為 aespa、ITZY、鄭好、fifty fifty 打造人氣曲的 Sebastian Thott、LE SSERAFIM、崔藝娜、fifty fifty 的 Jonna Hall、國際創作人 Ciara Muscat，以及曾為少女時代、Red Velvet 等打造 K-POP 熱曲的作詞家 조윤경（Jo Yoon-kyung）共同參與，增添歌曲深度。
GYUBIN 表示：「〈CAPPUCCINO〉收錄我所感受到的愛之味。起初甜美但迅速轉苦，再於某刻回柔…那瞬間正是此刻的我。白色奶泡之下的苦味，也許是愛情的不單純，但正是這複雜，才是我最真實的樣子。那麼，你們也想喝一口嗎？」此外，新歌製作韓語版本細膩表達青澀之心、英文版本則以樸實直接語調開展情緒，共兩版本同步推出，期望於全球聆聽者間引發深刻共鳴。
