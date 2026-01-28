小S不只包1萬6紅包給Lulu夫妻！ 陳漢典經紀人曝6位數「厚禮」：擔心外界誤解困擾她
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前圓滿完成世紀婚禮，昔日《康熙來了》的老搭檔小S（徐熙娣）雖因故缺席，但其送上的紅包與手寫祝福卻成為全場焦點。針對外界不斷討論小S的紅包金額是否「太少」，陳漢典的經紀人今（28日）打破沉默，低調曝光了紅包的真實數字，其實是高達「6位數」的厚禮。
昔日慶功宴玩笑成真？小S曾自嘲「很久沒工作」
小S與陳漢典的紅包話題起源於去年《小姐不熙娣》的金鐘獎慶功宴。當時小S在媒體聯訪中被問及會包多少禮金給陳漢典，她開玩笑表示準備包「16000元」。現場記者隨即驚呼：「蛤？好少」，小S則幽默回應：「因為我很久沒工作了，而且小孩去讀書很花錢」，更不忘補刀笑虧自己跟陳漢典交情「其實還好」。隨著婚禮正式舉行，這段往事再度被網友翻出，加上紅包袋上的幽默文字曝光，引發大眾熱烈討論兩人的真實私交。
經紀人還原真相：紅包高達10萬元台幣
面對網路上對禮金數額與交情的兩極化評論，根據中時新聞網報導，陳漢典經紀人低調透露，小S私下其實展現了極大的提攜後輩之情，紅包金額並非當時玩笑所稱的16000元，而是包了整整「10萬元台幣」。小S一向快人快語，當初在慶功宴上的說法只是為了節目效果與幽默自嘲，私底下對這對新人的照顧其實非常厚實。
新人擔心誤解：不希望困擾S姊
陳漢典經紀人也代為轉達新人的心聲，表示陳漢典與Lulu在看到網路上關於「禮金太少」或「交情淡薄」的討論時，感到非常過意不去。經紀人指出，兩位新人非常感謝小S不只送上大額紅包，也極度擔心外界的誤解和過度討論會對小S造成不必要的困擾與壓力。
這份「6位數」的驚喜紅包曝光後，也讓外界看見小S與陳漢典之間，除了螢幕上的唇槍舌戰外，更有著演藝圈中溫暖且深厚的一面。
