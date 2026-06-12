小S主持《不熙娣》4年踢鐵板 重量級嘉賓狂爆她料超崩潰
【緯來新聞網】徐熙娣（小S）、派翠克領軍東森綜合台《小姐不熙娣》開播以來陪伴觀眾走過4年多時光，今（12日）錄製集數正式迎來第1000集里程碑，特別邀請小S的大女兒Elly（許曦文）擔任嘉賓，獻出母女檔節目的合體首秀。
小S（左）和大女兒Elly首度節目合體。（圖／東森綜合台提供）
節目開場，小S顯得格外謹慎，坦言心情有點「綁手綁腳」，畢竟來賓是自己的親生女兒，既想犀利又怕尺度拿捏不好。她現場逼問女兒有什麼禁忌話題？Elly機智回答：「我講出來的話，妳就會故意問啊！」讓小S急喊：「我是妳媽，當然會保護妳！」Elly直言常看網路流傳的《康熙來了》片段，深知媽媽主持風格犀利，讓小S大嘆：「訪問女兒的壓力，竟然比訪問演員還大！」
Elly爆料媽媽私下超愛看動漫，而且總是穿著睡衣，還會固定坐在同個位置不走動，這讓派翠克直喊「太宅了吧」！接著Elly更忍不住抱怨：「最欠揍的是，家裡客廳明明只有兩盒衛生紙，她偏要硬把平板架在衛生紙盒上，害我需要衛生紙時拿不到，問她能不能幫忙拿一張，還會回『妳打擾到我看劇了』。」讓一旁的小S聽得崩潰：「Elly講話太誇張了，我根本沒有這樣！」
小S（左起）被女兒Elly爆料，讓派翠克聽得吃驚。（圖／東森綜合台提供）
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