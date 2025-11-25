小S二女兒18歲了！Lily遭疑交男友 經紀人發聲

許韶恩（Lily）被懷疑官宣戀情。(圖/IG@lilyhsuuuu)

小S二女兒許韶恩（Lily）24日宣布正式滿18歲，並稱自己被愛包圍。而她隨文附上的照片中，其中一張是瘦長男子投籃的背影，讓外界好奇是否戀愛ing？對此，經紀人不回應。

Lily越大越漂亮，又有清新脫俗的好氣質，被外界公認是小S三個女兒中最像大S的一位；另外，Lily某些角度的神韻，還被譽為神似第一名模林志玲，親媽小S曾為此開玩笑道：「難得約到林志玲的女兒吃飯，很有家教、本人超美的！」

隨著時光流逝，Lily昨歡慶18歲生日，在社群分享一系列照片，包括個人獨照、同框奶奶、小S許雅鈞貼臉照、和姊姊Elly許曦文、妹妹「許老三」許曦恩的童年萌照等。其中，Lily在這些照片裡，安插一張男子投籃的背影照，被網友懷疑是不是官宣戀情？

Lily分享爸媽的貼臉甜蜜照。(圖/IG@lilyhsuuuu)

許韶恩（Lily）和奶奶一起拍照。(圖/IG@lilyhsuuuu)

針對Lily是否交男友一事，LiIy經紀人說：「不回應喔，謝謝」。據悉，Lily高中畢業後，已決定去澳洲唸大學，會選擇藝術相關科系。

其實，今年9月LiIy就被爆烏龍緋聞，當時小S母女和一名年輕男子在信義區看電影，LiIy就被形容與該男的身高相近、外型登對，很像情侶。對此，小S經紀人否認這名年輕男子為Lily的男友，出聲澄清：「那是公司同事Ming，他的鞋子有增高」。

