小S二女兒Lily戀愛了？同框「高帥男」正面照曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

46歲女星小S（徐熙娣）憑藉犀利又幽默的風格、坐穩「主持一姐」寶座，她與老公許雅鈞結婚19年，共育有3名寶貝女兒，其中年僅18歲的二女兒Lily（許韶恩）仙氣爆棚、堪稱時尚圈新寵兒，擁有曼妙身材曲線及完美九頭身比例的她，常常透過社群平台分享私服穿搭美照。沒想到近日，就有網友在澳洲巧遇Lily正與一名男子約會的畫面，兩人還身穿同色系衣服，畫面曝光後，引發網友熱議「戀愛了？」。





小S二女兒Lily戀愛了？澳洲同框「白衣高帥男」穿情侶衣…正面照曝光

有網友在澳洲巧遇Lily跟一名男子同行，並且兩人有說有笑，像是戀愛了。（圖／翻攝自微博）

近日有網友在澳洲偶遇小S二女兒Lily，正與一名男子同遊。畫面中可見，Lily身穿全白色的短袖上衣搭配短裙，正與一名身材高挑的男子同行，兩人似乎正在步入會場。她面帶微笑，側頭看著身旁的男子，當下看起來正在愉快的交談中，值得一提的是，兩人還剛好都穿著胸前印有圖案的白色上衣，像是情侶衣。





小S二女兒Lily戀愛了？澳洲同框「白衣高帥男」穿情侶衣…正面照曝光

Lily去年過生日時，在生日文中曬出一張高壯男投籃的背影照，引發外界熱議。（圖／翻攝自IG＠lilyhsuuuu）





照片曝光後，不少網友都猜測Lily是不是戀愛了。關於戀愛傳聞，Lily至今並未做出回應。事實上，Lily在去（2025）年生日時，在生日文中夾帶一張高壯男投籃的背影照，引發大批網友瘋猜該男子是Lily的男友，當時經紀人則表示，「不回應喔，謝謝」。過去Lily與媽媽小S現身電影院時，也被拍到一名年輕男子緊跟隨；不過，經紀人澄清該男子是公司同事。另外，面對女兒Lily的未來，小S抱持著開放且尊重的心態，僅溫馨叮嚀要「健康地活出自我」。至於感情生活，小S也全然交由女兒自己作主，充分展現了開明母親的信任與支持。





小S二女兒Lily戀愛了？澳洲同框「白衣高帥男」穿情侶衣…正面照曝光

小S（左圖左）對於女兒Lily（左圖右）感情生活，保持開放態度，全讓女兒自己做主。（圖／翻攝自IG＠lilyhsuuuu）





