小S二女兒Lily成年破尺度「外套敞開裡面只有Bra」 大方露性感鎖骨

娛樂中心／綜合報導

Lily近日剛過18歲生日。（圖／翻攝自IG）

小S（徐熙娣）與老公許雅鈞婚後育有三名女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）氣質出眾外型亮眼備受矚目。日前，Lily才發文慶祝滿18歲，沒想到今（26日）又釋出多張替品牌所拍的辣照，其中更是放開尺度，微微露出運動內衣的模樣，讓網友看得目不轉睛。

從曝光的畫面可以看到，Lily起初穿著圓領上衣搭配休閒長褲，貼身的版型襯托出她纖細的水蛇腰，隨後場景改成畫室，而主題也以運動內衣為主，只見Lily手拿調色盤坐在高腳椅上，眼神直勾勾盯著鏡頭，頭髮還帶點飄逸感，宛如從畫中走出的仙子。

值得注意的是，Lily下一張照片是她提筆繪畫的場景，微微敞開的襯衫露出紫色運動內衣，大方露出完美胸型，尤其性感鎖骨展現滿滿女性魅力，照片曝光之後，立刻吸引千位網友按讚朝聖，紛紛留言稱讚Lily很漂亮，「太美了吧」、「怎麼維持身材的」。

Lily大方露出運動Bra。（圖／翻攝自IG）

