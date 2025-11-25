小S二女兒Lily滿18歲官宣戀情？生日疑「放閃神秘籃球男」掀網熱議

娛樂中心／綜合報導

小S二女兒Lily氣質出眾外型亮眼（圖／翻攝自IG @lilyhsuuuu）

小S（徐熙娣）與老公許雅鈞婚後育有三名女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）氣質出眾外型亮眼備受矚目。近日她慶祝18歲生日，正式邁入成年，她除了在社群上分享一系列慶生照片外，卻因貼出一名「高壯籃球男」背影照，引發外界熱烈瘋猜「是不是成年就官宣戀情了？」

Lily在社群IG開心貼出自己滿18歲的慶生照（圖／翻攝自IG @lilyhsuuuu）

Lily於貼文中曬出自己身穿白色長裙、手捧可愛白兔造型蛋糕夢幻照，並附上一段文字：「18, filled with love.（18歲，被愛圍繞）」。該系列照片中除了家人，包括奶奶、爸媽小S與許雅鈞、以及三姊妹的童年合照。

廣告 廣告

Lily貼出一張結實籃球男投籃照片引發熱議（圖／翻攝自IG @lilyhsuuuu）

其中唯一一張非家人畫面就一名身材結實的籃球男正在投籃，還被她放在家人照片前面，立刻引起網友們好奇：「這位籃球男是誰？」、「該不會是男朋友吧？」由於Lily以氣質清新著稱，長相神似林志玲，未出道即受到品牌與時尚圈青睞。不僅多次登上時尚雜誌，今年還舉辦了個人畫展，展現藝術天分。

小S二女兒Lily貼出與奶奶用餐合照（圖／翻攝自IG @lilyhsuuuu）

這次生日派對現場以白色與粉色系布置，夢幻又浪漫，整體氛圍被形容為「少女版的時尚大片」。事實上在今年9月底，Lily曾被媒體拍到與媽媽小S及一位年輕男子同行看電影，當時該名男子就被懷疑是她緋聞對象。不過小S經紀人隨即出面澄清，那只是公司同事，否認戀情傳聞。如今Lily主動曬出神秘男子照片，雖未露臉，但貼文順序與「被愛包圍」字句，讓許多粉絲認為的確有「官宣」意味。

更多三立新聞網報導

獨家／丁噹小巨蛋「500米疾飆」3分鐘加速衝畫面曝光！推車狂奔太驚險

啦啦隊「純欲女神」透視美腿藏不住！活動粉擠爆現場 提前慶生親曝心聲

周子瑜手寫信全文曝光淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望

TWICE高清合照來了！藏彩蛋「彩瑛也在」娜璉「繁體中文」用字超標準

