小S二女兒Lily滿18歲 慶生照驚見神秘高壯男！被瘋猜戀愛了

女藝人小S（徐熙娣）二女兒Lily（許韶恩）24日滿18歲，在社群分享的慶生照中竟出現一名神秘高壯男，讓外界瘋猜她戀愛了。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

女藝人小S（徐熙娣）與先生許雅鈞結婚多年，育有3個寶貝女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）越長越漂亮，雖然尚未跟隨姊姊Elly（許曦文）進入演藝圈，但出眾外貌和藝術才華仍讓她一舉一動備受關注。Lily在昨（24）日滿18歲，特地更新社群動態分享喜悅，除了與家人慶生，還有一張高壯男的背影照，使外界瘋猜她可能談戀愛了。

因為媽媽是小S的關係，加上Lily 女大十八變、越來越漂亮，過去還未成年的她，舉手投足和談吐都相當成熟，不過Lily在昨（24）日才滿18歲，她也在社群平台Instagram曬出一系列慶生照，寫道「18, filled with love」；照片中有與奶奶、爸媽用餐的照片，小S一臉幸福地與先生許雅鈞合照，Lily還加碼曝光三姊妹的童年照。

Lily慶生照中也曬出與家人的照片，其中還有小S與先生許雅鈞恩愛同框。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

不過在一系列照片中，出現一名僅露出背影的高壯男子，穿著白色上衣搭配合身長褲，把手中的球拋向籃框，相當神秘。有不少網友好奇神秘男子的身分，因為與家人並列足見其重要性，甚至被大眾認為Lily此舉是官宣自己戀愛了。對此，據《ETtoday星光雲》報導，Lily經紀人低調表示，「不回應喔，謝謝」。

據悉，Lily今年9月就曾被拍到與媽媽小S、一名年輕男子外出看電影，但當時經紀人已澄清只是公司同事。而Lily先前舉辦畫展引發各界討論，藝術天賦也獲得肯定。

