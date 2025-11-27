小S二女兒Lily滿18歲「轉大人」耍辣 運動內衣微露香肩

小S二女兒Lily正式迎來18歲生日。（圖／翻攝自IG @elephantdee；鄧博仁攝）

小S（徐熙娣）與老公許雅鈞的二女兒 Lily（許韶恩） 如今正式成年，24日迎來18歲生日，她在社群曬出多張慶生美照後話題不斷。昨（26日）又再度加碼上傳兩套替品牌拍攝的形象照，其中一套更大膽微露運動內衣，成熟又健康的氛圍驚豔大批網友。

在第一套穿搭中，Lily一身全黑運動套裝，上身是緊身短版背心，勾勒出修長肩頸線條與結實小蠻腰，下半身搭配高腰寬褲，筆直長腿比例完美展現，她綁著雙辮子髮型，一邊聽著耳機，一邊自然微笑，青春感十足，整體造型俐落又帶點甜美。

另一組照片風格截然不同，Lily換上柔和色調的薰衣草紫運動內衣，外搭一件輕盈的白色薄襯衫隨性披在肩上，她長直髮自然垂落，淡雅妝容襯托細緻五官，坐在畫架前專注作畫的模樣溫柔又氣質滿分，微微露出的肩線和鎖骨線條，增添淡淡成熟韻味，吸引大批網友目光。

如今Lily滿18歲大放光芒，擺脫過去的稚氣，文青氣質到從健康性感，各種風格都能輕鬆駕馭，讓網友驚呼：「好好看」、「超仙超美」、「怎麼維持身材的，好美」、「被你穿的好好看」。據悉，Lily在悗歲的生日文中寫下：「18, filled with love」，稱自己被愛包圍，隨文附上的其中一張照片，是瘦長男子投籃的背影，讓外界好奇是否戀愛ing？對此，經紀人表示：「不回應喔，謝謝」。

