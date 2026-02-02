小S二女兒Lily被直擊穿情侶裝甜蜜約會 高壯男眼神滿滿愛意

女藝人小S（徐熙娣）二女兒Lily（許韶恩）越大越漂亮，感情生活也相當受到關注。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

女藝人小S（徐熙娣）與先生許雅鈞結婚多年，育有3個寶貝女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）越長越漂亮，去（2025）年18歲生日在一系列慶生照中，出現一名神秘高壯男子，引發外界瘋猜她戀愛了。最近有網友爆料在澳洲偶遇Lily與一名男性約會，對方更深情看著她，讓Lily正在談戀愛一說又引發討論。

大陸微博上有網友直指，在澳洲墨爾本偶遇小S二女兒Lily，而她的身旁還有一名高壯男子，兩人都身穿白色系服飾，乍看像是情侶裝；網友除了曬出照片，也描述當時狀況，Lily與高壯男互動親密，她不時露出燦爛笑容，男方則用充滿愛意的眼神看著她，洋溢幸福氛圍。

有大陸網友在澳洲墨爾本偶遇Lily，發現她身邊有一名高壯男陪伴，對方看著Lily的眼神滿滿愛意。（圖／翻攝自微博／湖城築夢）

有其他網友憶起，Lily在18歲生日時，在一系列與家人的慶生照中，出現一名高壯男投籃的背影照，當時雖然未正面回應兩人關係，但此次約會照曝光後，許多人聯想應該是同一名男子，更讓外界好奇Lily是否正在談戀愛。

Lily在18歲生日時，在社群分享的慶生照中竟出現一名神秘高壯男，讓外界瘋猜她戀愛了。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

其實Lily先前被問到有關戀愛傳聞，她回應表示，目前想專注於學業，主要目標是考上理想大學和完成鋼琴考級，同時透露媽媽小S要求她「健康做自己」。而小S曾被問及對女兒們談戀愛的看法，她抱持開放態度，稱女兒成年後可以自由選擇。

