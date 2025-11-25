小S二女兒Lily迎18歲！身穿白色洋裝露香肩 姊妹情深吸9萬人朝聖

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

小S（徐熙娣）二女兒Lily（許紹恩）外貌出眾，上個月更在個人畫展中展現她的藝術天賦，讓她成為話題討論度極高的星二代，昨（24）日她迎來18歲生日，盛裝出席生日派對的模樣，短短十幾個小時已吸引近9萬人朝聖按讚！

Lily分享與奶奶、爸媽一起用餐的照片。（圖／翻攝自IG @lilyhsuuuu）

照片中，Lily與兔子蛋糕合照，她穿著一件白色洋裝出席18歲慶生會，細肩帶設計露出兩邊鎖骨及肩膀，襯托出她的氣質，讓網友直呼「最美的仙女」。

Lily慶祝18歲生日。（圖／翻攝自IG @lilyhsuuuu）

貼文裡，Lily還上傳與奶奶、爸媽一起用餐的照片，雖然不確定是否生日當天所拍的合影，但都能感受到家人在她心中佔據很重要的位子。最後一張照片則是三姊妹的童年照，她在貼文寫下「18, filled with love」，短短一句涵蓋家人對她的愛。

​​​​Lily分享家中三姊妹的童年照。（圖／翻攝自IG @lilyhsuuuu）

值得一提的是，大姊Elly也獻上祝福，她發布與Lily小時候的合照，並寫下「希望妳能永遠保持妳善良又勇敢的個性，我永遠是妳最大的supporter！」小妹許老三發布的生日文則是2人的童年回憶，稱Lily是世界上最棒的姊姊，並表示「跟妳一起長大太有趣了！」手足情深的表現令人感動。

大姊Elly和小妹許老三紛紛獻上祝福。（圖／翻攝自IG @lilyhsuuuu）

