小S二女兒Lily 曝不捨具俊曄因大S暴瘦 家人不忍.吃飯都搶著夾肉給他

青春又美麗的Lily許韶恩.身材超好.為內衣代言/記者倪有純攝

Lily許韶恩氣質亮相/記者倪有純

藝人小S的二女兒Lily（許韶恩）4日出席內衣品牌大使記者會，大S（徐熙媛）離世9個多月後，Lily透露具俊曄近況，「最近Uncle Ko每個禮拜都會來我們家吃飯，大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」Lily許韶恩語帶不捨。強調家人們會陪伴對方慢慢走出傷悲。 上月18日，小S就透露具俊曄近況，對方天天到金寶山與大S「吃飯」，「滿屋子都是我姊的畫，希望之後他可以辦一個全部是姊姊的畫展。」目前仍於傷悲與生活之間徘徊。

Lily下午氣質亮相現身，現場粉絲圍觀，人氣十足，稍早她受訪被問及媽媽小S，轉述對方的誇獎：「媽媽一看到就說好漂亮！超有活力的！很青春活力！」 小S日前榮奪金鐘獎，Lily也雀躍還原當時家中情形，「家裡群組大家都在說『熙娣呀好以妳為榮』！congratulations ！so proud of you！」也透露對方準備致詞橋段時，練習好久。