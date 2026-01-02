小S伴母親看101煙火哭了！賈永婕曝私下對話 不捨喊：想衝去用力抱你

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台北101跨年煙火今年在雨中登場，往年與姊姊大S徐熙媛及家人一同跨年看煙火的藝人小S徐熙娣，去年痛失姊姊，今年陪著媽媽到場觀看，甚至看煙火看到眼眶泛淚。101董事長賈永婕事後也分享籌備內幕，並曝光與小S的私下對話，內容讓不少網友聽了瞬間鼻酸。

101董事長賈永婕事後也分享籌備內幕，並曝光與小S的私下對話。（圖／翻攝賈永婕臉書）

賈永婕昨（1）日晚間發文透露，今年跨年煙火團隊從提前5天的光雕倒數開始準備，動畫、煙火與音樂每個環節都反覆調整，希望呈現與以往不同的質感。當天卻天氣不佳，她坦言心情反而相當平靜，即便身旁的老公不斷碎念天候影響，她仍保持樂觀，笑說自己心態「超健康」。

事後有朋友向賈永婕回饋，今年的101煙火「很有氣質、很優雅」，與過往風格明顯不同，也讓她感到欣慰。她強調，即使在雨霧中，團隊仍嘗試在煙火節奏、施放角度、曲線、色彩飽和度及音樂搭配上做出新的突破，希望觀眾能感受到其中的用心。

今年跨年夜，小S也與母親一同站在人群中欣賞台北101煙火，並在社群平台寫下：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」。賈永婕曾私下詢問小S，是否會因煙火效果被質疑，甚至笑說「我是不是要被叫去立法院了」。沒想到小S立刻回應：「不用不用，真的很美，就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」這句話讓她感動不已，直言：「我想衝去用力抱著你。」

最後賈永婕也向所有參與製作的團隊與協力夥伴致謝，強調「我們真的盡力了，也真的很美」，希望這場煙火能陪伴大家平安跨進新的一年。

