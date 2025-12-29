小S低潮被GD接住！私下留言致謝 網感嘆「偶像的力量很強」

小S默默留言，表達對GD的感謝。（資料照片）

韓流天王G-DRAGON（GD、權志龍）11月才登上台北大巨蛋開唱，魅力席捲全台，不僅吸引大批粉絲搶票，演藝圈也有許多藝人搶著朝聖，包括小S（徐熙娣）低調現身觀眾席，被眼尖粉絲發現她身穿GD灰色官方周邊，不張揚卻難掩迷妹心情。近日被發現，小S私下在GD的社群貼文下留言表達謝意，真情流露的文字，引發熱烈討論。

有網友注意到，小S在GD台北場的IG貼文下，以英文感性留言：「U r the best in the Asia. U gave me much strength when I felt so down. （你是全亞洲最棒的，當我陷入低潮時，是你給了我力量）」。

日前恰逢聖誕節，她又在GD相關帳號「alwaysgdmaster」的貼文下再度留言：「U don’t know u give me so much strength to face the world! Thank u a lot」（你不知道你給了我多少力量去面對這個世界，真的非常謝謝），字裡行間滿是感激。

接連兩段感謝留言之所以格外觸動，也與小S今年的心境轉折有關。她在今年2月痛失摯愛姊姊大S（徐熙媛），一度陷入人生低潮，不僅向主持的節目《小姐不熙娣》告假，連在社群平台發文分享生活次數都明顯降低。如今，小S難得親自在IG留言向GD致謝，也讓不少網友有感而發，直呼偶像的力量確實能在低潮時支撐人心。

