小S低調現身朝聖GD大巨蛋演唱會 林心如、派翠克也來了

小S低調現身朝聖。（讀者提供）

韓國天王G-DRAGON（簡稱GD，本名權志龍）最新「Übermensch」巡演安可場本周末在台北大巨蛋連唱2天，共吸引約8萬人次進場，今（2日）是演出第二天，除了好友李洙赫再度到場力挺外，小S、林心如、李聖傑、派翠克、廖人帥、陳珮騏等台星也等人紛紛現身朝聖。

剛在金鐘獎奪下最佳綜藝節目主持人獎的小S今穿上灰色帽T、戴黑色口罩，在助理的陪同下低調入場，和她一同獲獎的派翠克，一直自稱是「信義權志龍」，上次頒獎典禮上還致敬GD造型，今晚終於見到「本尊」激動不已，直呼最想聽到〈HOME SWEET HOME〉林心如則以一襲全黑造型現身，水汪汪的大眼一眼就被粉絲認出。

