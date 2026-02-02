小S催淚致詞全文曝光！大S雕像藏與具俊曄愛的祕密

【緯來新聞網】大S（徐熙媛）今（2日）辭世滿1年，親友們齊聚一起見證具俊曄為她設計的紀念雕像揭幕儀式，現場氣氛溫馨感人。小S上台致詞時坦言，「當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她，我的心就會平靜下來」。而這座雕線還藏著許多愛的祕密，其中望向南方208度，代表「連結台北、家人與愛的所在」。

吳佩慈（左起）、陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。（圖／經紀公司提供）

廣告 廣告

大S的紀念雕像是丈夫具俊曄為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。「9個立方體」如行星般圍繞著雕像，除了是他的創作符號，也因「九」在韓語中與「Koo」同音，是大S最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。



她所凝視的南方208度，連結著台北、家人與愛的所在；同時也標記了2月8日，一個使愛情完成並延伸至永恆的日子，盼望著「在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉」。

具俊曄消瘦不少。（圖／經紀公司提供）

小S致詞全文





感謝我姐夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姊獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。



當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫 具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！今天當我媽看到大S的雕像時，她說：「寶貝，妳重生了！」相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。

S媽望著女兒雕像，非常催淚。（圖／經紀公司提供）

親友與大S美照合影。（圖／經紀公司提供）

大S雕像。（圖／記者許方正攝）

更多緯來新聞網報導

周曉涵談狂放情慾戲：問我老公！ 李國毅曝「像小貓咪」

慘幫小優背黑鍋「排擠愛雅」 夏和熙首度曝真實心聲