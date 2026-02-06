小S傳農曆年後復工主持！製作人B2出面回應了 洩她私下真實心聲

記者蔡維歆／台北報導

小S（徐熙娣）自去年姊姊大S（徐熙媛）辭世後，情緒深受打擊，全面暫別主持多年的節目《小姐不熙娣》，今（5）日節目製作人B2在社群平台貼出與代班主持人sandy（吳姍儒）的合照，並寫下「後會有期」四字，引發外界聯想，小S是否將於年後回歸節目，再度掀起熱議。對此B2今天也回應了。

B2道別Sandy，寫下「後會有期」，合體派翠克則是寫繼續一起努力。（圖／翻攝自IG）

B2被問到小S是否年後復工？他表示，「完全沒有耶，只是年前最後一錄。主持人都會發紅包或禮物，而且那是Sandy送的烏魚子禮盒。小S還是沒有說復出日期，等她準備好會告訴我們」。而記者求證小S經紀人，經紀人則沒有回應。

廣告 廣告

而小S去年2月起全面停工後，《小姐不熙娣》找來吳姍儒、薔薔代班搭檔派翠克，派翠克也曾在奪下金鐘獎後受訪表示，私下擔心給小S壓力，平常聊天內容都是日常話題，並不特別追問其回歸時間，「如果是我也不會想被問。希望她好好充電，強勢回歸」，鬆口對方應是跨年後復出，不過不敢把話說死，「一切還是以S姐自己決定為主」。

更多三立新聞網報導

捐兒福29萬台幣遭郁方開轟！李雅英公布「關鍵主因」 聲明全文曝光

我吃雞腿她吃雞皮！邰智源哭揭「媽媽只吃剩菜」 真實原因曝光惹鼻酸

導演馮凱《豆腐媽媽》爆替身墜樓意外！周遊出面哭了 鬆口拍攝內幕

《豆腐媽媽》替身墜樓病危！「頭重擊水泥地」影片曝光 工會3點開轟

