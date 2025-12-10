小S兌現承諾「送出金鐘獎」！S媽「露出笑容」吐心聲

娛樂中心／李明融報導

大S（徐熙媛）今年初在日本因感染流感驟逝，消息震驚各界，S媽、小S女星小S（徐熙娣）深陷親人離世之痛，今年金鐘獎小S勇敢現身，更如願以《小姐不熙娣》奪下「綜藝節目主持人獎」，當時她在台上激動到無法說話，她也說要將這座別具意義的獎填補媽媽心中的洞，今天（10日）小S更新貼文，PO出S媽收到金鐘獎的影片，畫面曝光後感動許多網友。

小S金鐘獎承諾，要將獎盃送給S媽填補她的心。（圖／翻攝自大S@臉書（左）、三立電視畫面提供（右））小S今天（10日）在社群平台上傳S媽開箱金鐘獎盃的影片，只見徐媽媽露出久違的笑容，興奮的打開箱子，接著舉起獎盃，並激動哽咽的說道「補上我的心，謝謝寶貝」，小S內文也寫下「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever」，字字句句都充滿溫情，粉絲也紛紛湧入留言區為S一家人加油打氣「看到徐媽媽的笑容我真的眼淚用噴的出來」、「徐媽媽笑得很燦爛，好開心，好感動」。

小S獲得綜藝節目主持人獎，台上致詞提及已故姊姊大S，感動現場所有人。（圖／三立電視畫面提供）

小S與派翠克共同主持的《小姐不熙娣》，榮獲第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，小S在台上感性致詞，提及已故姊姊大S，場面讓人動容，當時她喊話媽媽，希望自己獲獎能讓她心中的空洞填滿哪怕一點，情感湧現的深刻場面讓現場嘉賓、線上網友都淚崩，搭檔派翠克則於18日晚間透過社群發文，分享得獎後的心情，並感謝小S對他的信任與賞識，更承諾「會一輩子守護如此善良的她」。





