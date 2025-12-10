小S兌現把金鐘獎獻給媽媽！S媽一打開秒暴哭 「補上我的心」全網淚崩

S媽收到金鐘獎座，露出久違的笑容。（翻攝小S IG）

大S（徐熙媛）年初因流感驟逝，S媽（黃春梅）深陷喪女之痛。小S（徐熙娣）今（10日）分享一段影片，她說到做到，將金鐘獎座獻給母親，S媽收到獎盃後瞬間淚崩，又哭又笑說：「補上我的心。」

小S再曝大S合照 一句話為復工埋伏筆？

小S今在社群網站分享一段影片，可見S媽打開禮盒，看到金鐘獎獎座後，興奮大叫，露出久違的笑容，她笑淚交織說：「補上我的心。」拍攝者告訴她：「熙娣送您的。」S媽對著鏡頭說：「謝謝寶貝。」

小S發文：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever。」另外還附上一張S媽和徐家三姊妹的合照，身旁貼了一個金鐘獎座。

S媽打開禮盒，看到金鐘獎後興奮大叫。（翻攝IG）

S媽感動說：「補上我的心。」並謝謝小S。（翻攝IG）

小S分享徐家三姊妹和母親的合照，旁邊還貼了一個金鐘獎。（翻攝IG）

大S過世後，小S停工多時，直到第60屆金鐘獎才現身，並與搭檔派翠克（柳柏丞）並奪下「綜藝節目主持人獎」。當時她在台上表示，S媽曾說內心有一個很大的洞，她要將金鐘獎獻給媽媽，希望她能將心裡的洞填補起來。

如今小S說到做到，許多網友看了很感動，留言：「喜歡徐媽媽的笑容」「看到徐媽媽笑容真好」「配上媽媽後面有大S的照片，更催淚了」「徐媽笑容勝過千言萬語，妳們一定會越來越好」「看到徐媽媽的笑容我真的眼淚用噴的出來，媽媽開心我們都開心」「看到媽媽久違的笑容，福S一家人上上下下健康平安快樂，永遠。」

