小S兩女兒登雜誌封面氣質爆棚 神韻被指「復刻ASOS」

Elly、Lily被網友稱讚很像當年的ASOS。（圖／黃建昌攝、IG@lilyhsuuuu)

女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞的長女Elly（許曦文）、次女許韶恩（Lily），成為《ELLE TAIWAN》雜誌2月份封面人物，兩個小女生年紀輕輕就很有氣質，讓許多網友眼睛一亮，甚至誇讚她們很像當年的ASOS組合。

剛滿20歲的Elly，化上風格強烈的煙燻眼妝，身穿黑色亮片平口裝搭配黑絲襪，並露出招牌「厭世臉」，大走個性美路線；Lily則是留著黑長直秀髮，分別換上Gucci格紋和黑色的套裝，搭配清新、柔和的妝容，優雅又有氣質。

廣告 廣告

兩個女孩接受「Ask Me Anything」挑戰，在鏡頭前有說有笑，展現姊妹間的真實互動與私下生活。被問及彼此「最像媽媽的瞬間」時，Elly感性表示，她認為妹妹Lily最像媽媽的地方是「非常的善良跟勇敢」，無論世界如何對待她們，始終用愛去對待身邊的人。Lily則說姊姊Elly跟媽媽小S一樣，會在她購物的時候聯手勸阻，因為她買東西較為衝動，Elly與小S就會提醒她冷靜、要「多理財、多投資」，Lily忍不住扶額笑說：「我不想聽！」

至於姊妹倆會不會互穿衣服，Lily趁機告狀：「好像都是姊姊妹妹偷我的衣服比較多。」Elly解釋，因為Lily被公認為家中的「購物王」，買新衣服的頻率最高，因此Elly與小妹許老三經常會「偷穿」Lily的衣服。而外界好奇姊妹吵架誰先和好？Elly坦言，隨著年齡增長，現在已經很少有激烈的爭執，Lily也補充說明，兩人之間並沒有誰先道歉，通常是看「誰先肚子餓想吃宵夜」，透過美食自然而然地解除冷戰。

兩人私下都喜歡看動漫，Lily近期愛看《火影忍者》，Elly則在追《一拳超人3》。偶像方面，Lily喜愛張員瑛，Elly則欣賞BLACKPINK的Jennie。當面對壓力時，Lily會透過看動漫與吃甜點來排解，Elly則傾向跟家人朋友傾訴，再睡一覺就會好很多。訪談最後，姊妹倆分享了近期最快樂的事情，Elly表示能與妹妹一起工作感到非常開心，而Lily則是收到姊姊幫忙買的美國餅乾。

影片公開後，Elly、Lily的談吐、外型和儀態等，普遍獲得網友一致好評，「氣質真好， 大女兒像小S，二女兒像大S，有種ASOS組合，真想念」、「Lily講話時的手勢及發音的感覺都有大S的影子」、「Elly 有著大s的冷靜，小S的不亂花錢風。 Lily有著大S的購物魂，小S的活潑」、「小S真的很會教育」。

更多中時新聞網報導

葛兆恩拍寫真不受控找牛對話

每年1500人鼻咽癌 綠茶、咖啡降風險

安心亞勤跑映後 秀Beatbox