小S兩愛女拍雜誌！神顏曝光…網淚喊：復刻版ASOS

娛樂中心／饒婉馨報導

女星小 S（徐熙娣）的三位女兒外型出眾，長女 Elly（許曦文）與次女 Lily（許韶恩）近期首度合體登上知名雜誌封面。兩姊妹在鏡頭前展現截然不同的美感，神韻與當年「ASOS」時期的大 S 與小 S 極為相似，讓許多人感覺像是看見了大小 S 的青春縮影。





小S兩愛女同框雜誌封面！神級合照曝光掀熱議…網淚目：根本「復刻ASOS」

小S大女兒Elly（右）和二女兒Lily（左）一同拍攝雜誌封面，大方展露出自帶的明星氣場。（圖／翻攝自IG ＠lilyhsuuuu）

廣告 廣告





招牌厭世臉對上優雅氣質！姊妹神還原ASOS明星光環

Elly 以一頭微捲長髮亮相，搭配深邃的煙燻眼妝以及個人標誌性的「厭世臉」，展現出強大的名模霸氣；身旁的 Lily 則選擇長直髮造型，以清淡妝容襯托出優雅知性的氣質。許多人看到照片後表示，兩人的臉型與眼神簡直就是翻版的大 S 與小 S，完全繼承了母親與大姨的明星基因。這次拍攝也紀錄了姊妹間的真實互動，兩人在受訪時談及彼此，Elly 稱讚妹妹 Lily 擁有與媽媽一樣善良且勇敢的性格，無論環境如何變化，都會堅持用愛對待身邊的人。Lily 則笑說姊姊私下非常理智，經常像媽媽一樣叮嚀她不要衝動購物，她在採訪影片中甚至摀住耳朵，表示每次都覺得「我不想聽～」。

小S兩愛女同框雜誌封面！神級合照曝光掀熱議…網淚目：根本「復刻ASOS」

Lily（左）是小Ｓ三個女兒中最愛購物的，也因此常被姐姐Elly（右）和妹妹許老三搶衣服穿。（圖／翻攝自IG ＠lilyhsuuuu）

私下會互偷衣服穿！Lily 爆料姊妹日常顯見深厚情誼

Lily 還在訪問中趁機爆料，透露姊姊 Elly 跟妹妹許老三平時會偷穿她的衣服，這種平凡又真實的姊妹日常，顯露出許家女兒們之間親密無間的感情。即便在螢幕前各自擁有高冷的時尚形象，私底下依舊維持著愛打鬧的真性情。小 S 的女兒們近年頻繁接觸時尚圈，每次露面、發文都會掀起網友熱議。這組照片曝光後，網友接連讚嘆「他們感情好就如同媽媽跟姨媽一樣」、「媽媽接班人，兩姐妹真美喔」、「小時候是跟著大小S長大，現在，看著小S的女兒長大了」。





原文出處：小S兩愛女同框雜誌封面！神級合照曝光掀熱議…網淚目：根本「復刻ASOS」

更多民視新聞報導

小S長女「透膚bra」洩S曲線…狂吸2萬人朝聖！

嘻小瓜包6600挨轟最少！Lulu夫婦回應曝光…

薔薔問「獄中生理需求」怎辦？更生人曝宣洩「1關鍵」

