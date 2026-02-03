小S再發聲淚謝具俊曄！曝「大S離世前3年」他真心陪伴面貌

小S發聲感謝姊夫具俊曄。（圖／翻攝自小S Instagram）





女星大S（徐熙媛）2025年2月2日病逝於日本，昨（2）日為逝世週年紀念日，S家齊聚金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，眾多星友現身追思。小S（徐熙娣）今日在社群公開當天影片，暖心感謝姊夫具俊曄為姊姊大S所做的一切：「感謝我姊夫具俊曄，爲我姊設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。」

小S感謝至親好友們到場祝福，在雨中替大S獻上一朵花，昨日如果是大太陽，就不是姊姊的風格了：「當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姊在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姊夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姊，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姊夫！」

小S有感而發的說：「當我媽看到大S的雕像時，她說『寶貝，妳重生了！』相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。」影片曝光後，粉絲也在貼文暖心喊話「她的美、她的好 會永遠在我們心中」、「最感人的是歐巴記住了好多好多大S所聊的日常，這是真正的愛情」、「世上最美好的愛情。」



