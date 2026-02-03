小S再謝姊夫「替大S設計雕像」！曝1原因讓心平靜.S媽心洞被填滿

女星大S徐熙媛去年2月病逝日本，丈夫具俊曄親自設計的大S紀念雕像在昨（2）日舉行揭幕儀式。而藝人小S也在今日於臉書發聲，除了再次感謝姊夫具俊曄替姊姊設計的雕像外，也透露S媽心中的洞應該被填滿了。

大S紀念雕像在昨（2）日舉行揭幕儀式。圖／翻攝自小S@IG

小S在社群平台發文，還原當天致詞時的內容，「感謝我姊夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姊獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姊的風格了。」

小S也提到，在自己陷入悲傷深淵時，只要想到姊姊在離世前三年，陪伴在她身邊的是具俊曄，「一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姊」，指出自己只要這樣想，心就會平靜下來，所以真的很感謝姊夫，小S也提到媽媽看到大S雕像時，「她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。

小S透露媽媽心中的洞，應該已被填滿。圖／翻攝自小S@IG

小S還貼出當天的影片，她與好姐妹阿雅、范曉萱在大S雕像前，忍著哽咽唱著〈姐妹的聚會〉，小S唱到一半還一度唱不出來，最後仍強忍淚水唱著「姐妹們的聚會好Happy」，姐妹之間的好感情把網友們都逼哭，「最後那個哽咽…..太難過了」、「很不真實，還是無法接受大S離開」、「希望小S的心也可以被稍稍的填滿」。

小S強忍著淚與姐妹們一起唱歌。圖／翻攝自小S@IG

責任編輯／陳俊宇

