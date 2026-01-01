小S到101看煙火哭了！賈永婕「曝兩人私下對話」不捨喊：想衝去用力抱你

記者趙浩雲／台北報導

台北101今年跨年煙火在雨中登場，整體風格被不少民眾形容「優雅、有氣質」，負責統籌的賈永婕事後分享籌備內幕，並曝光與小S的私下對話，小S一句「就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了」，讓不少網友聽了瞬間鼻酸。

賈永婕表示，今年跨年煙火團隊從提前五天的光雕倒數開始準備，動畫、煙火與音樂每個環節都反覆調整，希望呈現與以往不同的質感。跨年當天遇到天氣不佳，她坦言心情反而相當平靜，「盡人事、聽天命，只要把該做到的都做到，就已經成功了」，即便身旁的老公不斷碎念天氣影響，她仍保持樂觀心態，笑說自己心態「超健康」。

她透露，事後有朋友向她回饋，今年的101煙火「很有氣質、很優雅」，與過往風格明顯不同，也讓她感到欣慰。賈永婕強調，即使在雨霧中，團隊仍嘗試在煙火節奏、施放角度、曲線、色彩飽和度及音樂搭配上做出新的突破，希望觀眾能感受到其中的用心。

談到當晚最讓她難忘的時刻，賈永婕提到自己曾私下詢問小S，是否會因煙火效果被質疑，甚至笑說「我是不是要被叫去立法院了」。沒想到小S立刻回應：「不用不用，真的很美，就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」這句話讓她感動不已，直言「我想衝去用力抱著你，謝謝你。」

賈永婕。(圖／台北101提供)

事實上，女星大S（徐熙媛）去年2月初於日本病逝，骨灰安葬於金寶山玫瑰園。跨年夜，小S也與母親黃春梅一同撐傘站在人群中欣賞台北101煙火，並在社群平台寫下「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」，感性文字引發外界關注。

台北101煙火。（圖／記者趙于瑩攝影）

賈永婕最後也向所有參與製作的團隊與協力夥伴致謝，強調「我們真的盡力了，也真的很美」，希望這場煙火能陪伴大家平安跨進新的一年。

