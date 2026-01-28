小S包給陳漢典1萬6紅包曝！喊話「一週要4次」：這樣婚姻應該可以撐15年

記者趙浩雲／台北報導

LULU與陳漢典在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，小倆口現場親吻。(圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

藝人陳漢典與LULU上週日（1月25日）於台北文華東方酒店盛大舉行世紀婚禮，席開70桌，幾乎整個演藝圈都來了，而當年一同主持《康熙》的經典組合兼前輩的小S沒有出席，但是也已給出紅包。今（28）日陳漢典也貼出小S給的大紅包，上面的內容引發討論。

今陳漢典曬出小S紅包袋，滿滿的一大包，小S還親筆寫下祝福，上頭寫婚後6注意事項：「真心祝福，跟老婆講話要溫柔，家事你要做，錢各自管好，一週至少做4次，每天都要稱讚她，感恩一切，老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年」，附上手繪按讚emoji，讓陳漢典感動直呼：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格!！愛你哦」。

小S包給陳漢典的紅包內容曝光。（圖／翻攝自IG）

早在去年兩人宣布要結婚時，小S被問紅包會包多少，她早已表示金額是1萬6，至於會被嫌少，她則表示：「我現在沒有在工作耶，婚禮我不會去，因為我又要再節食，去的女明星都是紙片人，你看她們身材多薄。」而且女兒都留學，讀書很花錢，當時透露金額是要包1萬6，她說自己在節目上給人感覺雙方感情很好，但私交其實還好，唯與蔡康永是檯面下也很好。

