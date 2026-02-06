小S即將回歸《小姐不熙娣》？ 製作人B2親揭與Sandy「後會有鮨」真相

紅包袋上的字引發猜想。翻攝小姐不熙娣臉書、Instagram @ b2_studio

藝人Sandy（吳姍儒）近期代班主持談話性節目《小姐不熙娣》，憑藉機智幽默的風格與製作團隊磨合出極佳默契。近日製作人B2（陳彥銘）於社群平台分享一張與Sandy的合照，畫面中兩人共同拿著一份印有「後會有鮨」四個大字的紅包禮盒，特殊的文字組合隨即引發大批網友熱議，紛紛揣測這是否在暗示Sandy即將結束代班任務，並由原主持人小S（徐熙娣）正式回歸接手。

B2澄清品牌諧音引聯想

針對「後會有鮨」四字所引起的各種猜測，製作人B2火速澄清，表示這僅是單純的過年禮品，並非所謂的「離別預告」。B2解釋：「只是年前錄影主持人們照往例都會送紅包送禮物給所有工作人員。那個是一個很好吃的烏魚子品牌而已，大家不用過多聯想。」澄清了這場因創意品牌名稱而起的誤會。

雙方合作愉快期待未來

雖然證實是虛驚一場，但B2仍在社群動態中大方標記Sandy並寫下：「謝謝珊迪～合作愉快喔」，對她在節目中的專業控場能力表示肯定。Sandy在代班期間展現出的獨特主持魅力，深受觀眾與幕後團隊喜愛，即便小S回歸的確切時程尚未對外正式公布，Sandy與《小姐不熙娣》團隊的愉快合作已成焦點。

