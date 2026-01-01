小S同框徐媽媽看煙火「眼眶泛淚」 首個沒有大S跨年！她感性發聲

女星大S去年2月病逝日本，妹妹小S痛失愛姊後停工至今。（圖／翻攝自小S臉書）

女星大S（徐熙媛）去年2月與家人赴日旅遊時，因流感併發肺炎過世，S家沉浸在悲痛之中，妹妹小S（徐熙娣）更傷心到無法工作，告假節目《小姐不熙娣》至今未復工。小S今（2026年1月1日）曬出前一晚與徐媽媽看台北101煙火的合照，母女倆眼眶泛淚，感性發聲也看哭一眾網友。

小S今日下午在社群平台Instagram發文，上傳跨年夜與媽媽（黃春梅）去看台北101煙火，她感性表示，「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」。畫面中小S戴著口罩、撐著傘，看著煙火的她，眼神帶有一絲激動，而徐媽媽氣色看起來不錯。這次跨年夜也是他們首個失去大S後的跨年夜，細看能發現母女倆眼眶泛淚。

昨（2025年12月31日）跨年夜小S與徐媽媽去看台北101煙火，小S今（2026年1月1日）感性發聲。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

母女倆依偎在一起看跨年煙火的模樣，及小S感性的發言，也讓許多網友看哭，紛紛留言表示，「她一直在，只是不同維度而已」、「小S新年快樂，大S永永遠遠在我們的心裡」、「她在天上有很多朋友陪著她看煙花，她也在看妳，加油」、「大S現在只是住進妳們的心裡」。

事實上，小S自痛失愛姊大S之後，鮮少更新社群，過去小S曾透露，之前跨年會在大S家吃飯，一家人熬到12點再下樓看煙火，所以沒有大S的跨年她不知道怎麼過。而不久前小S受賈永婕邀請為煙火20年影片獻聲，小S朗讀「那一年第一次倒數的瞬間，全台灣的目光都望向台北101，當天空被點亮的那一刻，全世界也一起亮了起來。」就哽咽了，期間更數度淚崩，足見大S的離去對她打擊有多大。

