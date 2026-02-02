小S含淚對媒體3度鞠躬致意 周渝民攙扶言承旭離開園區

小S特地向冒雨前往採訪的媒體三度鞠躬致意。(圖／謝采恩攝)

今天是大S（徐熙媛）逝世周年的日子，生前至親好友陸續到場參加紀念雕像揭幕儀式，現場還播放ASOS的歌曲《姐妹情深》，場面相當哀戚，儀式耗時約1個小時圓滿落幕後，小S特地向冒雨前往採訪的媒體三度鞠躬，表達滿滿感謝之意。

大S雕像在下午2點10分正式曝光，只見她身穿飄逸洋裝，紮上公主頭髮型並別上蝴蝶結，顯得相當典雅。S媽上前撫摸雕像時，難掩悲傷忍不住痛哭，至於小S則是強忍悲傷情緒上台致詞，說到感傷處，眼淚當眾潰堤，讓眾人感到不捨，也見證姊妹倆深厚的情誼，儀式圓滿結束後，小S在準備離開時，特地停下腳步跟在場外守候多時的媒體鞠躬致意。

周渝民攙扶言承旭離去。(圖／謝采恩攝)

雖然小S戴著墨鏡，仍看得出來正在強忍悲傷情緒，不過她強打起精神，向前來採訪的媒體記者三度鞠躬，接著雙手合十致意：「辛苦你們了，謝謝」，老公許雅鈞則是在後方撐著傘，深怕小S會淋濕受寒，小S致意結束後，隨即與老公離開，接著可以看到周渝民攙扶著言承旭，兩人哭紅著雙眼緩緩離去。

據了解，儀式大約一個小時圓滿結束，眾人在酷龍的音樂中，各自向前對大S雕像獻花後 ，全都哭紅了雙眼，可見對大S的離去感到相當不捨，此外，具俊曄當年「酷龍」團員姜元來也在工作人員協助下，坐著輪椅到場陪伴具俊曄揭開愛妻的紀念雕像，陪伴好友度過喪妻痛苦。

大S紀念雕像曝光。(圖／陳俊吉攝)

