小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容
娛樂中心／綜合報導
2025 台北 101 跨年煙火邀請小S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。
畫面中，小S站在麥克風前念到「緊緊擁抱」等字句時，聲音突然發抖、好幾次哽咽到說不下去，只能一邊抹淚一邊對身旁的好友賈永婕抱怨：「妳怎麼寫這種台詞？」賈永婕也在貼文裡回憶，當時小S剛開口第一句，緊接而來的就是啜泣聲與罵她的聲音，「看著她整個人崩掉，我也跟著哭。」
細看影片，副控室角落坐著戴帽子的具俊曄，沒有打擾，只是靜靜盯著螢幕與錄音室動向。有網友形容，他一路待到錄音完成，像是默默守在家人身後的「定心丸」，低調卻存在感十足。不過也難得看他露出了笑容。
今年是小S首度在沒有大S陪伴的情況下迎接跨年，加上家族近來風波不斷，一度擔心自己「做不到」，仍決定咬牙答應101 的邀約。賈永婕受訪透露，這段旁白只花20分鐘寫完，希望傳達的是：跨年煙火對台灣人、對S家來說，是再怎麼辛苦也要保留的儀式感，「就算今年過得不如意，但那個最愛的人不一定在身邊，只要心裡惦記，他一樣陪你一起看煙火。」
為了撐過錄音，小 S 在錄音室裡握緊拳頭，一字一句把台詞念完。賈永婕心疼又佩服，事後在社群寫下：「沒想到妳真的做到了，在這麼痛的時刻，妳還是完成了這份工作。」小S也轉發影片。花絮曝光後，不少網友被具俊曄的「無聲陪伴」戳中，留言稱讚他是暖心女婿：「什麼都沒說，卻一直在」、「看得出來很心疼小S」、「這才是真正的家人支柱」。紛紛表示：「真的很有愛」、「他一定也很想念大S」。
