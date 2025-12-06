小S哽咽念不了101台詞！具俊曄「疑現身陪伴」 賈永婕發聲揭密了

娛樂中心／台北報導

今年台北101跨年煙火找來小S獻聲擔任宣傳影片旁白。日前賈永婕貼出錄音的幕後花絮片段，隨即掀起網友討論，還有網友猜測在副控室的黑帽男子是具俊曄，今（6）日賈永婕也做出回應揭曉。

101董事長賈永婕邀請小S感性為跨年煙火影片獻聲。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕今（6日）透過社群發文解釋：「其實姐夫那天沒有來錄音室！」原來網友們看到神似具俊曄的人，其實是影片的導演，讓她不禁笑說，「但是真的很奇怪因為導演跟姐夫長得一點都不像，但是不知道為什麼出來的影像就變得很像了。」

廣告 廣告

賈永婕表示連人在現場的小S都感到一點記憶錯亂，「他有來現場嗎？明明沒有啊。」最後，賈永婕再次宣傳台北101跨年煙火，「總之今年跨年要一起來台北101看煙火就對了，請排除萬難我們一起迎接新年吧！」

更多三立新聞網報導

小紅書遭封鎖1年！王思佳「昔遭圍攻」不忍發聲了：兩岸網友很團結

代班小S主持被嫌吵！薔薔首出面怒飆粗口「X你娘」：來賓太無聊了

遭中國粗暴抵制「獨唱空場」！濱崎步再發聲不忍了：遺憾始終揮不去

爆大嘴惹禍遭除名踢出F4！朱孝天不忍回應了 私下「真實心聲」被挖

