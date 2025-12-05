小S哽咽獻聲 驚見熟悉身影...具俊曄也來了

鄰近跨年前夕，台北101董事長賈永婕邀請藝人小S，為跨年煙火二十週年紀念影片獻聲。（圖／翻攝自賈永婕IG）





鄰近跨年前夕，台北101董事長賈永婕邀請藝人小S，為跨年煙火二十週年紀念影片獻聲。然而在錄音過程中，當台詞提及與家人的溫馨回憶，小S情緒多次潰堤，甚至因哽咽而無法順利念完句子，錄音室外的賈永婕也心疼得不停拭淚。

影片中，小S以平靜語調錄下開場，卻在講到家人時情緒瞬間失守，中途好幾次因哽咽而無法繼續。她捂著臉、低頭啜泣的畫面，讓在錄音室外陪同的賈永婕也忍不住落淚。

這次錄音由賈永婕親自邀約，希望由小S代表許多人跨年時的心情與回憶。但因台詞觸及與家人跨年的幸福時光，小S難掩情緒，尤其今年跨年將缺少姐姐大S的身影，更讓她心情格外沉重。

賈永婕其後表示，如果台詞真的念不出口，可以不必勉強，但小S仍努力完成錄音，讓她既心疼又感謝。她說，看見好友在痛苦情緒中仍堅持完成工作，心裡幾乎要碎了。

而網友也發現，影片中有拍攝到副控室的熟悉身影，是大S的丈夫具俊曄，宣傳影片中的「Together remember forever」也讓人聯想到夫妻倆婚後一起紋的情侶刺青「Remember Together forever」。



