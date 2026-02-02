小S哽咽道別！「七仙女」雨中合體 彷彿大S也在微笑

具俊曄、許雅鈞、小S夫婦，以及陳建州、范瑋琪夫婦、蔡康永、賈永婕與范曉萱在雕像前合照。(記者潘少棠攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星「大S」徐熙媛離世至今屆滿一週年，今(2)日下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。現場星光在純白雕像前集結。具俊曄、小S、許雅鈞夫婦，以及黑人陳建州、范瑋琪夫婦、蔡康永、賈永婕與范曉萱等人，一同在大S雕像前合影留念。

令人動容的是，當「四姊妹」成員合體時，小S更特別大聲招手呼喚好友「阿雅」柳翰雅，姊妹情誼、眾人在雨中並肩站立的畫面，彷彿大S也正微笑著參與其中。言承旭在離場時被捕捉到神情哀戚，對摯友的離去仍有萬分不捨。在準備離開前，小S特地轉向在雨中駐守許久的媒體記者，語帶哽咽卻溫柔地表示：「辛苦你們了，謝謝。」

小S特意向在雨中駐守許久的媒體記者道謝。(記者潘少棠攝)

「七仙女」今日因Makiyo未能出席而略顯遺憾，但Makiyo早前接受《人物》雜誌訪問時，曾透露大S離世前的平靜心境。Makiyo回憶兩人最後一次見面是在去年春節前夕，當時大S面帶微笑、平靜地表示自己「都放下了」。大S提到事業已成功、媽媽有被照顧好、孩子也長大了，更擁有了新的愛情，最後淡淡地說：「沒有什麼遺憾，也沒有什麼可擔心的事情了。」

