小S回來了？Sandy的「後會有期」掀復工揣測 B2親曝真實進度

小S徐熙娣自去年因家事暫停工作，外界關注她是否將於年後回歸主持。（圖／本刊攝影組）

小S（徐熙娣）自去年因痛失親姊徐熙媛（大S）而全面停工，其主持節目《小姐不熙娣》由吳姍儒（Sandy）暫代主持，雖然不少觀眾期待小S回歸，但至今仍未有明確復工消息。近日製作人B2曬出與代班主持吳姍儒（Sandy）的合照，手持「後會有期」字樣禮盒，引發小S是否年後回歸的猜測。對此，B2澄清：「小S尚未確定復工時間，會等她準備好再通知我們。」

B2曬年前錄影工作照。（圖／翻攝自Instagram／b2_studio）

近日B2在Instagram限時動態中貼出與主持群合照，再度引起討論。在與Sandy的合影中，B2手中拿著一盒標有「後會有期」字樣的烏魚子禮盒，並寫下「謝謝姍迪，合作愉快喔！」不少粉絲因此推測，Sandy的代班任務可能已經結束，小S有望復出。

對此，B2也公開說明，強調：「完全沒有耶，只是今天是年前最後一錄。」他解釋，每年過年前主持人們都會準備禮物或紅包慰勞團隊，而這份禮盒正是Sandy所贈，字樣僅為祝賀用語，無任何節目異動含意。

針對小S的動向，B2表示，小S目前尚未給出復工時間表，製作單位會持續等待她準備好並親自通知。「我們會尊重她的節奏，不會催促。」小S在2023年因家事因素選擇暫時離開螢光幕前，節目則由女兒Sandy接手搭檔派翠克主持，延續《小姐不熙娣》的風格與節奏。

Sandy接任以來表現自然不做作，也獲得不少觀眾肯定，被認為是兼具親和與掌控力的代班人選。《小姐不熙娣》目前仍持續播出中，製作單位表示將視小S的意願與狀況再安排後續事宜，也感謝觀眾對節目的持續支持。

