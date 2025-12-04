小S在錄音室哭了！101跨年煙火配音「17字」想起姊姊 賈永婕跟著淚崩

小S為台北101跨年煙火宣傳片配音，錄製過程中一度泣不成聲。翻攝賈永婕臉書



台北101跨年煙火今年邀請小S（徐熙娣）錄製宣傳片，董事長賈永婕今天（12/4）曝光錄音室畫面，可見小S多次情緒潰堤，講到關鍵的「我也是每年都穿著睡衣，和家人一起倒數」更是悲從中來、泣不成聲，讓一旁的賈永婕也跟著淚崩。

姊姊大S（徐熙媛）年初過世，小S悲痛萬分，但她仍答應好友賈永婕，為台北101跨年煙火獻聲。影片中，戴著黑色棒球帽的小S柔聲地說：「還記得嗎？那一年第一次倒數的瞬間，全台灣的目光，都望向台北101，當天空被點亮的那一刻，全世界也亮了起來。」

接著下一句「我也是每年都穿著睡衣，和家人一起倒數」卻讓小S哽咽到說不出口，心中千頭萬緒一擁而上，她摀著嘴巴、讓情緒平復後再念一次，最後總算念完，接著生氣地說「媽呀！賈永婕！你給我寫這種台詞」！

一旁的賈永婕也跟著傷心，坦言當下不知該怎麼辦「看著妳崩潰、看著妳一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了。」小S對賈永婕說「緊緊擁抱」這句她怎樣都講不出口，甚至問賈永婕「那句你可不可以幫我說」？賈永婕覺得「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧。不要錄了」，但小S仍堅強吸一口氣：「沒關係，讓我再試一次。」

最終小S達成任務，讓賈永婕感動地說「在那麼痛的時刻，妳還是做到了」，並寫道「Together remember forever. 我們知道，妳也在」似乎在向大S喊話，也讓許多網友動容。

