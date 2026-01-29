小S大女兒不藏了！白色緊身背心「透出粉色bra」 超兇身材太火辣

娛樂中心／綜合報導

小S大女兒Elly（許曦文）星味十足。（圖／翻攝自Elly IG）

小S（徐熙娣）和許雅鈞育有3名寶貝女兒，其中20歲大女兒Elly（許曦文）已在美國南加州大學就讀一年多。即便課業忙碌，Elly仍不時在社群分享當地生活點滴，而她日前在美國馬里布沙灘拍攝的火辣美照至今已吸引超過2萬人按讚朝聖。

Elly身穿白色細肩帶背心搭配短褲。（圖／翻攝自Elly IG）

照片中，Elly坐在夕陽灑落的沙灘上，身穿白色細肩帶緊身背心內搭粉色bra，除了背心貼身設計勾勒出她的身材曲線，下半身激短熱褲也讓Elly一雙纖細長腿一覽無遺。另外一張照片，Elly躺在沙灘上，胸前低胸剪裁讓她的豐滿北半球呼之欲出，一身打扮性感又不失高級感。

Elly身材曲線一覽無遺。（圖／翻攝自Elly IG）

Elly擁有單眼皮加上高級厭世臉，經常因為外型受到討論，赴美留學後更被網友認為「轉大人」，整體氣質變得更加成熟有型，無論是穿搭還是拍照姿勢，都充分展現與過去不同的時尚氛圍，舉手投足也越來越有星味，完美遺傳媽媽小S的明星氣場。

