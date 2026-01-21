小S大女兒童年疑撞邪！Elly「脫光狂奔」嚇壞全家 法師驚曝7鬼纏身

小S與女兒Elly感情相當好。（圖／翻攝自小S臉書）





女星小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚多年，育有大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）、三女兒許曦恩（Alice），3個女兒皆外貌出眾，經常是外界關注的焦點，近日大女兒Elly幼時的詭異經歷再度掀起議論，讓一向不相信鬼神之說的小S都驚嚇不已，動搖長久以來的信念。

小S在東森節目《小姐不熙娣》透露，Elly過去曾發生一件十分詭異的事，當時她一連幾日高燒不退，平常時間一到就會準時進房間睡覺，卻在某日要進房間時不斷哭鬧，更指著空曠角落用英文喊「Man」，但最後還是成功將他帶到房間哄睡。

小S昔日在節目分享大女兒Elly撞鬼的經歷。（圖／翻攝自YouTube @小姐不熙娣）

隔天小S因為工作安排，將Elly帶回S媽家，沒想到S媽趁著工作空檔連忙打電話跟她求救表示，Elly莫名將衣服全部脫光，一邊大哭一邊衝來衝去，行為整個大失控，讓她嚇得不行，最後只好聯絡長期合作的法師，「那個法師過來一看就說7個人纏著她」。

一向不信鬼神之說的小S，當下聽完法師的說法後直呼不可能，沒想到Elly在做法結束後就突然恢復正常，讓她多年來的念頭開始動搖。而小S也透露，Elly多年後曾親口向她坦承，當時一直不肯進房的原因是真的「看到裡面有人」，經歷了該事件後，小S也坦言，自己仍然相信眼見為憑，但已經不像先前那般鐵齒。



