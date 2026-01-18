小S大女兒Elly歡慶20歲生日 低胸裝扮洩火辣曲線

小S大女兒Elly。(圖／polarbearelly Instagram)

小S大女兒Elly（許曦文）去年前往美國南加州大學（USC）就讀，不僅學業表現優異，生活更是過得多采多姿，時常在社群分享私下日常，昨天(16日)迎來20歲生日，她開心在社群曬出與友人一同慶生的照片，絕美模樣讓網友稱讚不已。

Elly在Instagram分享歡慶20歲生日的照片，內容僅簡短寫下「20」這個數字，可見短短時間內，難以用三言二語形容當下心情，照片中，Elly頂著精緻妝容，時而對著鏡頭露出甜蜜微笑，時而露出嘟嘴的俏皮表情，造型方面，她穿著黑色平口上衣，露出香肩及深邃事業線，傲人上圍則是若隱若現，而在耳環及胸前項鍊的陪襯上，凸顯出典雅氣質，此外，她也露出成熟神情，與過往青澀模樣形成強烈對比。

照片曝光後，網友紛紛留言狂讚：「《小S的懷孕日記》開始認識你，時間過得也太快了吧！由衷地祝福你生日快樂」、「許俏妞，20歲生日快樂」、「美麗的女孩，要天天開心喔」、「20歲是很好的開始，要好好把握」、「怎麼會那麼好看啦」、「根本就是小S的翻版」、「生日快樂啊，許俏妞」，另外也有人好奇詢問：「項鍊難道是大s當年送的Tiffany 」，不過Elly暫時未做出回應。

